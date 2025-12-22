Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi! İşte 22 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Haftanın ilk işlemlerinde gram altın 6.042 TL, ons altın ise 4.389 dolar seviyesine çıkarak yeni rekorlarını denedi. Gümüş de 69 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

ABD’de kasım ayına ait istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in daha yumuşak bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Buna ek olarak, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların kıymetli metallere yönelmesini destekliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.049,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.003,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.969,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.338,11 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.694,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 98.646,94 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.395,34 dolar