Yurt içi piyasada hareketlilik sürüyor: Gözler TCMB faiz kararında

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesi dün hareketli bir seans geçirirken, yeni güne de rekorlarla başladı. Döviz kurları ve gram altın zirve seviyelerini yukarı çekti.

Nefesler tutuldu ve TCMB’nin yarın saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı. Piyasa beklentisi, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği yönünde bulunuyor. Faiz artırımının yanında, karar metninde kullanılan ifadeler de önemli olacak.

Dolarda yeni zirve

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda zirve seviyesini 27,27 TL'ye çekti. Kur, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 26,9254 TL'de hareket etti.

Euro, 30 TL üzerindeki hareketine devam ederken; rekorunu sığ piyasada 30,75 TL'ye çıkardı. Euro, şu sıralarda yüzde 0,05 artışla 30,2145 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi, 17 ayın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürürken, bu artış Euro/TL'yi destekliyor.

Gram altında yön yukarı

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1734 TL'ye çekti. Dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1709 TL'de işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,20 kayıpla 1974 dolarda bulunuyor.