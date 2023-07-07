Yurt içi piyasalarda son durum

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasalarda, önceki gün kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile başlayan ve bugün katma değer vergisi (KDV), banka ve sigorta muameleler vergisi (BSMV) ve maktu harç tutarlarıyla devam eden vergi artışlarının etkileri izlenecek.

Borsada yatay başlangıç

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni güne yatay seviyeden başlarken, açılışta yüzde 0,02 düşüşle 6139 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, ilk işlemlerde yüzde 0,12 düşüşle 5318 puanda bulundu.

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde gün içi zirvesini 6207 puana, kapanış rekorunu ise 6141 puana taşımıştı.

Dolarda zirve denemeleri devam ediyor

Dolar kuru, haftanın son günündeki işlemlerde Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,20 TL'ye kadar yükseldi. Kur, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 26,0990 TL'de işlem gördü.

Euro/TL tarafında da yükseliş eğilimi sürerken, bugün 28,70 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,04 artışla 2,4359 TL'de bulunuyor.

Dolar/TL dün zirvesini 26,35 TL'ye taşırken, Euro ise en yüksek 28,74 TL'yi görmüştü.

Gram altının gözü dolar/TL'de

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, son dönemde özellikle kur tarafındaki yükselişlerden aldığı destekle rekor üzerine rekor kırıyor. Altının gram fiyatı, bugün en yüksek 1611 lirayı görürken, saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,30 kazançla 1607 lirada alıcı buluyor.

Gram altın dün 1623 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yenilemişti.