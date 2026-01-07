Yurt içi sakin: küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Yatırımcılar, birçok coğrafyada jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin gölgesinde, ekonomileri destekleyebilecek gelişmeleri de öngörerek hassas bir dönemde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik görünüm hakkında sinyaller sundu. Söz konusu veriler Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımlarına dair beklentileri de şekillendiriyor.

Dün, S&P Global tarafından açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 52,5'e geriledi.

Aşağı yönlü revize edilen veri söz konusu dönemde sektörde genişlemenin yavaşladığına işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde aylık bazda 1,5 puan azalışla 52,7 değerine düştü.

Zayıf gelen PMI verilerinin ardından Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri bir miktar yükselirken, açıklanan verilerin sonrasında ABD'de bugün ve cuma günü yayımlanacak istihdam göstergeleri iş gücü piyasasındaki durumu göstermesi açısından daha kritik hale geldi.

Analistler, ABD'de açıklanması beklenen verilerden alınacak sinyallerle, yatırımcıların Venezuela ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere jeopolitik riskleri büyük ölçüde gözardı edebileceğini kaydetti.

Fed yetkilileri ise ayrışan sözle yönlendirmelerde bulunmaya devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ile yüksek seyreden enflasyon nedeniyle para politikasına ilişkin görünümün hassas bir dengede olduğunu aktardı.

Grönland, Trump'ın hedefinde

Jeopolitik tarafta ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'a sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin Kuzey Amerikalı petrol üreticileri üzerinde sınırlı etkisi olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17'de bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Kıymetli metallerden altın ve gümüşte düşüş eğilimi izleniyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 470 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 1,8 kayıpla 79,9 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası petrol arzının artabileceğine yönelik beklentilerle piyasada referans olarak kabul gören Brent petrolün varili fiyatı gerilemeye devam ediyor. Dün yüzde 2,2 düşerek 60,3 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı bugün de yüzde 0,8 azalışla 59,9 dolarda seyrediyor.

New York borsasında rekor kırıldı

Kurumsal tarafta ise teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yükseliş dikkati çekti. Dün Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10, Palantir Technologies'in hisseleri yüzde 3,3 değerlendi.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın CES 2026'da hafıza ve depolama ihtiyacına dikkati çekmesinin ardından bellek ürünleri üreten Sandisk'in hisseleri yüzde 27,6 yükseldi.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 arttı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsalarında rekor kapanışlar görüldü

Avrupa borsaları dün İtalya hariç pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'deki istihdam verilerine ek olarak Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağında.

Analistler, Euro Bölgesinde geçen yıl aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2 arttığının tahmin edildiğini belirtti.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da geçen yıl kasımda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,8 oldu. Böylece ülkedeki enflasyon Eylül 2024’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olan Avrupa ekonomisinin son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşten faydalanabileceğini belirterek, Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadıklarını bildirdi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı bölge gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Dün, İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker göndermek için niyet beyanı imzaladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransız ve İngiliz ordularının, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında bu ülkede görev yapabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düştü. değer kazandı.

Almanya'da DAX endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi rekor seviyelerden kapandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında Japonya ile Çin arasındaki tırmanan gerilimler bölgede sıkı takip edilirken Güney Kore'de Kospi endeksi yapay zeka ve teknoloji şirketlerine duyulan iyimserliklerle rekor seviyeleri görmesinin ardından geri çekildi.

Çin'in Japonya'ya askeri kullanım potansiyelli ürünlerin ihracatını kısıtlaması iki ülke arasında gerilimin artmasına neden oluyor. Yatırımcıların, Çin hükümetinin yeni teşvikler ve büyümeyi destekleyici adımlar atacağına ilişkin beklentileri sürüyor.

Şirket bilançoları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken Samsung Electronics ve SK Hynix'in bu ay açıklanacak bilançolarının beklentileri aşması tahmin ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralıkta hizmet sektörü PMI 51,1, bileşik PMI 51,6 olarak gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Borsada rekor günü

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.032,78 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre üzde 0,4 yükseldi.

Dolar/TL dün yatay seyirle 43,0300'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında da önceki kapanışının hemen üzerinde 43,0400'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri