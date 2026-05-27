Yurt içinde bayramda piyasalar kapalı: Küresel piyasalarda günün odağında neler var?
Yurt içinde Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı kalırken, küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu ile ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisine çevrildi. Gün boyunca Fed bölgesel endeksleri, tahvil ihalesi ve petrol stok verileri de yakından takip edilecek.
Küresel piyasalarda günün öne çıkan veri gündemi şöyle:
09:45’te Fransa tüketici güveni verisi açıklanacak.
11:00’de Euro Bölgesi ECB Finansal İstikrar Raporu, İsviçre ZEW ekonomik güven endeksi ve İtalya sanayi satışları verileri takip edilecek.
12:10’da İtalya’nın 6 ay vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
13:00’te Fransa kayıtlı işsiz sayısı verisi yayımlanacak.
ABD tarafında ise 14:00’te MBA mortgage başvuruları verisi izlenecek.
15:15’te ABD haftalık ADP istihdam değişimi, 15:30’da Kanada toptan satışlar ve 15:55’te ABD haftalık Redbook perakende satışlar verileri açıklanacak.
17:00’de ABD Richmond Fed imalat endeksi, 17:30’da ise Dallas Fed hizmet endeksi yayımlanacak.
20:00’de ABD’nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesi takip edilirken, 23:30’da API haftalık petrol stokları verisi açıklanacak.