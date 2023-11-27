Zayıf dolar etkisi sürüyor

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırmayı bitirdiğine dair artan inanç ve cuma günü dolar endeksinin (DXY) önemli bir teknik destek olan 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmesinin ardından düşüyor.

ING döviz analisti Chris Turner yayınladığı yatırımcı notunda, "DXY dolar endeksi Ekim ayında gördüğü en yüksek seviyelerden yaklaşık yüzde 3,5 düştü. Bu düşüş büyük ölçüde Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiği ve portföy sermayesinin artık tahvillerde, hisse senetlerinde ve gelişmekte olan piyasalarda çalışmaya geri dönebileceği görüşüne bağlı görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

DXY yüzde 0,1 düşerek 103,327 seviyesine geriledi ve geçen haftanın en düşük seviyesi olan 103,1780'e yakın seyretti.