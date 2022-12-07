Zincir market hisseleri, 'yeni kural' ile düştü

Gıda perakendesi sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle ilgili verileri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek sisteme aktaracaklar. Yeni yönetmelikle mağaza sayısı 200’ün üzerinde olan şirketlerin hisse değeri gerilerken, mağaza sayısı 200’ün altında olan market hisseleri yükselişe geçti.

Sektörel raporlara göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve discount zincir marketler arasında 200'ün üzerinde şubesi olan marketler arasında A101, BİM BIMAS.IS, ŞOK, Migros, Ekomini, Seç Market, Tarım Kredi Marketleri, Hakmar Ekspres ve Carrefoursa bulunuyor.

Söz konusu marketlerden hisseleri borsada işlem görenler bugün endeksin altında bir performans gösteriyor.

Saat 12:30 itibarıyla Şok Marketler yüzde 3,19, Migros yüzde 4,08, Carrefoursa yüzde 2,67 BİM yüzde 3,94 düşüş yaşıyor.

Mağaza sayısı 200’ün altında olan halka açık marketler Gimat yüzde 2,11, Kim Marketler yüzde 0,13 yükselişte. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.43 ekside.