Ziraat Bankası çiftçilerin kredi borçlarını faizsiz 1 yıl erteliyor

Depremler nedeniyle zarar gören tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası’na olan kredi borçları faizsiz 1 yıl erteleniyor.

Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından duyurduğu karara göre, uygulamadan tarımsal ürünleri-varlıkları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden üreticiler yararlanacak.

Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira ve altında olan kişilerin kredi erteleme işlemleri, herhangi bir hasar tespiti yapılmadan resen gerçekleştirilecek. Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira üzerinde olan ve en az yüzde 30 zarar görerek bu durumları hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme talepleri ise bankaya müracaat sonrası değerlendirilecek.