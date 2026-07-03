Ziraat Bankası/Alpaslan Çakar: Finansmana erişimde büyük sorun yok

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda CNBC-e'den Emre Eser’e yaptığı açıklamalarda, yılın ilk yarısında tarım desteğine yönelik, "Tarımda finansman çok önemli. Tarım sektöründe kredilendirme üst sınırı yok. Finansmana erişimi kolay bir alan. Biz ekosistemde yer alan bütün alanları kredilendiriyoruz" dedi.

“En önemli sorunumuz enflasyon”

Bankacılık sektöründe yılın ikinci yarısı performansına ilişkin konuşan Çakar, "Bankacılık sektörü gerek likidite gerek sermaye yeterlilik oranı açısından çok güçlü bir sektör. Tüketici kredileri dahil bütün alanlar yönetilebilir seviyede. En önemli sorunuz enflasyon. Yılın ikinci yarısında özel bir şey olmazsa enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyorum. Para politikası bu çerçevede şekillenecektir. O kapsamda finansal erişim ve finansman maliyeti daha olumlu olacaktır" diye konuştu.

"Finansmana erişimde çok büyük sorun yok"

Sanayicilerin krediye erişim çağrısına ilişkin değerlendirme yapan Çakar, "Finansmana erişim konusunda enflasyonun üzerinde kredilendirme süreci var. Finansmana erişim konusunda çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Finansmanın maliyeti pahalı o da enflasyonun düşüşüyle normalleşecektir" dedi.

Çakar, bu yıl özkaynak karlılığının enflasyon seviyelerinde olacağını öngördüğünü belirtti.