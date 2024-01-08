Ziraat Bankası’na Çin Exim Bank’tan 500 milyon dolarlık kaynak

Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliği ve mevduat dışı orta ve uzun vadeli kaynakların artırılmasına yönelik stratejisi kapsamında Çin ile karşılıklı dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Çin Exim Bank (The Export-Import Bank of China) ile 400 milyon ABD Doları ve 700 milyon Çin Yuanı (985 bin 709 dolar) tutarında, üç yıllık, iki dilimden oluşan bir kredi anlaşması imzaladı.

Konuya ilişkin Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Bankamız, yerel para dilimi de içeren söz konusu kredi anlaşmasından elde edilecek fonlama ile başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya ve ekonomik değer üretmeye devam edecektir. Bankamız son yıllarda attığı adımlarla, uluslararası finans kuruluşları ile yakın iş birliğini sürdürerek, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam etmektedir. Ülkemizde uygulanan politikalar ve artan kredibilite ortamında gelişen ve güçlenen Türkiye ekonomisine desteğimiz, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir."