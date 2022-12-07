Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 211 milyar TL’ye ulaştı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın tarım bankacılığında belirlediği “tarım ekosisteminin finansmanı” stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirterek, “Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88’i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor” dedi.

2022 yılsonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100 üzerinde olacağını belirten Çakar, “2022 yılsonu tarım kredisi hedefimiz 200 milyar TL düzeyindeydi. Ancak, mevcut kredi talebi ve artış hızı 2022 yılsonunda kredi rakamımızın 225 milyar TL’ye ulaşacağını gösteriyor. 2022 yılsonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör. Bu böyle olmaya da devam edecek. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliği için gereken finansal desteği vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası’ndan alabilirler” dedi.

Yeni kredi paketlerine yoğun ilgi var

Çakar, uygulamaya koydukları Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen gün arttığını; bu dört kredi paketinden bugüne kadar 9.500’e yakın üreticinin 2,5 milyar TL kredi kullandığını söyleyerek özellikle Genç Çiftçi Kredisine olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven verici olduğunu belirtti.

Çiftçilerin mazot ve gübre desteklemelerini ekim döneminde alabilmesi için geliştirilen Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısının hızla arttığını dile getiren Çakar şunları söyledi: “Bu yıl mazot ve gübre desteklerinin ekim döneminde alınarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Destekleme Avans Kredisini uygulamaya koyduk. Bu kredi, adından da anlaşılacağı üzere desteklemelerini avans olarak normal ödeme takviminden önce almak isteyen çiftçilerimize yönelik bir kredi. Bu kredinin anaparasını ve faiz dışındaki masraflarını Tarım ve Orman Bakanlığımız, faizini ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılayacak. Yani çiftçilere herhangi bir finansal yük getirmeyecek. Bugüne kadar 166.212 çiftçimiz 2,1 milyar TL Destekleme Avans Kredisi kullanarak gübre ve mazot desteklerini almış oldular. Henüz bundan yararlanmamış çiftçilerimizi, kendileri için oldukça avantajlı olan bu krediyi kullanmak üzere bekliyoruz.”

Kredilerin yüzde 88’i faiz destekli

Piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirten Çakar, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 88’i, diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar TL’lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerimizin 200 bin TL’ye kadar kullandıkları kredilerde faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer kredilerde de belirli şartların sağlanması halinde çiftçilerimize yansıyan faiz oranı sıfıra kadar düşebiliyor. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar TL’lik kısmında faizin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor; 44 milyar TL’lik kısmında faiz oranı yüzde 1-5 aralığında; 82 milyar TL’lik kısmında yüzde 5-10 aralığında; 6 milyar TL’lik kısmında ise yüzde 10 ve üzerinde faiz oranı yansıtılıyor” dedi.

Çakar, 2022 yılında takipteki tarım kredilerinin yüzde 20; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayısının ise yüzde 14 oranında azaldığını vurgulayarak “Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız yüzde 1 altına gerilemiştir. Bu oranlar genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının çok altındadır” dedi.