Ziraat Bankası'nın üçüncü çeyrek kârı yüzde 240 arttı

Ziraat Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın üçüncü çeyrek döneminde 8 milyar 653 milyon 888 bin TL olan konsolide olmayan net dönem karı, bu yıl 29 milyar 395 milyon 78 bin TL'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde bankanın net faiz geliri 34,5 milyar TL'den 49,5 milyar TL'ye çıktı.

Faaliyet brüt karı ise aynı dönemde 41,4 milyar TL'den 66,2 milyar TL'ye yükseldi.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net kar 24,83 milyar TL'den 55,14 milyar TL'ye ulaştı.