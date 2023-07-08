Zirvedeki kurun hisselere yansımaları

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço sezonu bu ay başlıyor. 21 Temmuz’da Arçelik bilançosu ile başlayacak olan bilanço döneminde bankacılık sektörüne ait ilk bilançonun ise 26 Temmuz’da Akbank’tan gelmesi bekleniyor. Uzun bir süredir uygulanan ‘kamu kontrollü kur politikası’ nedeniyle döviz kurlarında sert hareketlerin yaşanmadığı önceki çeyreklere nazaran bu yılın ikinci çeyreğinde döviz kurları net döviz pozisyonu açık olan şirketleri daha negatif, net döviz fazlası olan şirketleri ise daha olumlu etkileyecek. Ziraat Yatırım’ın hesaplamalarına göre bu yılın ikinci çeyreğinde TL’ye göre dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 34,9, yüzde 35,3 ve yüzde 24,8 oranlarında değer kazandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 9 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Finansal sonuçların son gönderilme tarihi konsolide banka ve şirketler için ise 21 Ağustos 2023 olarak belirlendi. 2023 yılının 2. çeyrek bilanço dönemini kapatırken, bilançolarda kullanılacak değerleme kurları da belli oldu. Ziraat Yatırım’ın hazırladığı rapora göre yılın ikinci çeyreğinde TL’ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 34,9, yüzde 35,3 ve yüzde 24,8 oranlarında değer kazandı. Dolayısıyla döviz fazla pozisyonları olan şirketlerin bu durumdan olumlu etkilenmesi bekleniyor. Özellikle Dolar ve Euro’daki değer kazançların görece yüksek olması nedeniyle bu para birimlerinde fazla pozisyonu olan şirketler öne çıkıyor.

2023 yılının 1. çeyreğinde, TL’ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 4,6 ve yüzde 3,3 oranlarında değer kazanmıştı. Ziraat Yatırım bu nedenle, ikinci çeyrekte kurların önceki çeyrekten daha yüksek bir etki yapmasının beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca, ana karşılaştırma dönemi olan 2022 yılının ikinci çeyreğinde ise TL’ye göre Dolar, Euro ve JPY sırasıyla yüzde 13,8, yüzde 7,4 ve yüzde 1,7 oranlarında değer kazanmıştı.

THY, 9.1 milyar TL kur farkı gideri kaydedebilir

Ziraat Yatırım’ın raporuna göre dolar cinsinden finansallarını tutan Türk Hava Yolları’nın TL’deki değer kaybıyla 9.1 milyar TL kur farkı gideri yazması bekleniyor. Ford Otosan, Ford Motor Company ile yaptığı ihracat anlaşması gereğince risklerden korunma sağlasa da 1.9 milyar TL kur farkı gideri yazabileceği hesaplanıyor. Euro yoğun olmak üzere Euro ve dolar cinsinden yüksek açık pozisyonu bulunan Sasa Polyester’in de 7.6 milyar TL gibi yüksek kur farkı gideri yazması öngörülüyor. Finansallarını Euro cinsinden tutan Pegasus ise dolar açık pozisyonuna istinaden bu çeyrekte 86 milyon TL kur farkı geliri yazması öngörülürken, dolar açığına karşı koruma kullanan Zorlu Enerji’nin 1.8 milyar TL kur farkı gideri yazması tahmin ediliyor.

Ak Enerji’nin yoğun dolar açık pozisyonu nedeniyle 2 milyar 695 milyon liralık kur farkı gideri yazabileceği belirtilen Ziraat Yatırım raporunda Euro ve dolar açığı bulunan Ülker Bisküvi’nin ise yabancı varlıklarının bir kısmını risklerden korumasına rağmen nette 2 milyar 467 milyon TL kur farkından gider kaydedebileceği kaydedildi. Yoğun dolar açık pozisyonuna bağlı olarak Vestel’in 2.7 milyar lira kur farkı gideri kaydedebileceği yer alan raporda, Kardemir’in ise kurlardaki değişimden olumsuz etkilenerek 2.1 milyar liralık kur farkı gideri yazabileceği dile getirildi.

Yoğun dolar açık pozisyonu bulunan İzmir Demir Çelik’in 1 milyar 923 milyon TL, Batı Çimento’nun 1 milyar 249 milyon TL, Net Holding’in 1 milyar 124 milyon TL kur farkı gideri kaydedebileceğini hesaplayan Ziraat Yatırım Akfen GMYO’nun yoğun Euro ve dolar açık pozisyonuna istinaden 698 milyon TL kur farkı gideri ile karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

Aselsan 4.5 milyar TL kur farkı geliri yazabilir

Finansallarını dolar cinsinden tutan Enka İnşaat’ın, TL’nin değer kaybına bağlı olarak kur farkı giderinin 486 milyon TL olabileceği hesaplanırken döviz pozisyon fazlası olan Aselsan 4.5 milyar TL’lik, Doğan Holding 2.2 milyar TL’lik, Şişe Cam 1.2 milyar TL’lik kur farkı geliri kaydedebileceği belirtiliyor. Son olarak, bilanço fazla pozisyonuna karşın, Türk Telekom parasal kalemler net yabancı para açık pozisyonu sebebiyle 2.9 milyar TL’lik bir kur farkı gideri kaydedebilecek.

Aksa Enerji Euro ve dolar fazla pozisyonuna bağlı olarak 996 milyon TL kur farkı geliri yazabileceği hesaplanırken GSD Holding’in 850 milyon TL, Enerjisa Enerji’nin ise 333 milyon TL kur farkı geliri elde edebileceği belirtildi.