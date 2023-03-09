Zorlu Enerji'den 111,4 milyon TL kâr

Zorlu Enerji, 2022 finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, 2022 yılında 111,4 milyon TL net kâr sağlarken, önceki yıl aynı dönemde 86,4 milyon TL zarar açıklamıştı.

Aynı zamanda Zorlu Enerji, 2022 yılında 30,07 milyar TL hasılat elde etti. Şirketin 2021 yılındaki hasılatı 11,63 milyar TL olarak gerçekleşmişti.