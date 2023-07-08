Zorunlu karşılıkta 3 puanlık ayar

Bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bankaların gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranının yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave zorunlu karşılık uygulamasında oran yüzde 57’ye çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılık tebliğindeki değişiklik şöyle:

"MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 10/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 60,00’ın” ibaresi “yüzde 57,00’ın” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 7/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."