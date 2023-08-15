1 yılda 4 milyar dolarlık kripto para çalındı

Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis'in kripto piyasasına ilişkin ABD'de gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre kripto paralar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin yüzde 88'i bu varlıklara güvenlik endişelerinden dolayı yatırım yapmıyor. Söz konusu oran, tüm ABD'li yetişkinler arasında yaklaşık yüzde 65 düzeyinde. Bu durum, kripto varlıkların güvenliğini sağlamanın önemini net şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca yatırımcıların bireysel tedbirlerini almalarının gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Kullanıcıların alabilecekleri bazı bireysel tedbirler arasında kripto varlıklarını kendi fiziksel cüzdanlarında saklamak, bir kripto işlemi yaparken gönderim yapılan cüzdan adresinin en az iki kez kontrol etmek, cüzdan ve borsalarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak sayılabilir.

Kripto varlıklar artık sigorta kapsamına alınıyor

Öte yandan platformlar da varlıkların güvenliğini sağlamak üzere daha ciddi önlemler almaya başladılar. Bu konuda Block Earner, iyi bir örnek teşkil ediyor. Geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapan Avustralya merkezli platform, biyometrik doğrulama ve Merkle Science entegrasyonu gibi ek güvenlik katmanlarıyla kullanıcıların kripto varlıklarının güvenliğinden endişe etmeden işlem yapabilmelerini sağlıyor. Daha da önemlisi, kripto varlıkların sigortalı olmaları. Bu doğrultuda uzun yıllardır çalışmalar ve girişimler yapılmış olsa da uygulamaya geçmekte bazı zorluklar yaşandı. Block Earner ise yakın zaman içinde kullanıma sunacak olduğu Kripto Kasa ürünüyle varlıkları 320 milyon dolara kadar sigorta kapsamında saklayacak. Şirket, bu olanağı dünyaca ünlü kripto platformu Coinbase ile güç birliği yaparak sunuyor.

"Varlıklar, 320 milyon dolar teminatla korunacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, son dönemde sektörde yaşanan güven sarsıcı olayların yatırımcılarla hizmet sağlayıcı platformların arasını açtığını vurguladı. Karadere, devamında şunları söyledi: “Böyle bir dönemde kullanıcılarımıza güvenle işlem yapabilecekleri bir platform sunabilmek için geliştirdiğimiz yeni özelliklerimizi ve iş birliklerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kullanıcılarımızın işlem güvenliğini sağlamlaştırmak için biometrik doğrulama adımını hayata geçirdik, anlık doğrulama ile kripto çekim işlemlerinin gerçek kullanıcı tarafından yapıldığından emin olabiliyoruz. Yine Merkle Science entegrasyonu şüpheli cüzdan adreslerinin tespiti ve takibi için çok ufuk açıcı bir gelişme; hatalı ve kötü niyetli işlemlerin önlenmesi, şüpheli işlemlerin askıya alınması ve kullanıcı teyit sürecinin işletilmesi gibi süreçler hayatımıza girecek. Son olarak yatırımcı açısından sektördeki en önemli konu olan varlık güvenliğiyle ilgili bizi çok heyecanlandıran bir ürünü yılın son çeyreğinde lanse ediyoruz; Kripto Kasa. Soğuk cüzdan teknolojisi kullanan güvenilir bir kripto varlık saklama çözümünü tüm bireysel kullanıcılar için erişilebilir hale getireceğiz. Üstelik kullanıcılarımızın varlıkları 320 milyon dolarlık bir sigorta teminatıyla korunuyor olacak, sigortalı kripto varlık saklama çözümümüz sektördeki ilklerden biri olacak.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.