100 bin doların altına inmişti: Bitcoin’de düşüş sürecek mi?

CryptoQuant’a göre Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinin altına düşerse 1-2 ay içinde 72 bin dolara kadar gerileyebilir.

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, "Fiyat yaklaşık 100 bin dolar bölgesini koruyamaz ve aşağı yönlü kırılırsa, bir-iki aylık dönemde 72 bin dolar hedefi riski artar" dedi.

Moreno, son düşüşlerin 10 Ekim’de gerçekleşen ve 20 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiği "kripto tarihinin en büyük likidasyon olayı2sonrası talepteki zayıflamanın sürdüğünü söyledi. "O tarihten bu yana Bitcoin’e yönelik spot talep daralıyor. ABD’de de ETF çıkışları ve Coinbase fiyat priminin negatife dönmesiyle yatırımcı ilgisi azaldı" diyen Moreno, CryptoQuant’ın "Bull Score Index2 göstergesinin 20 seviyesinde olduğunu ve piyasa koşullarının ekim başından bu yana ayı yönlü seyrettiğini belirtti.