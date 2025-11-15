2025 kazançlarını silmeye yaklaşan Bitcoin’de satışları tetikleyen 3 kritik neden

Bitcoin, yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları silme noktasına gelirken, piyasadaki satış baskısı hızla artıyor.

Haftanın son işlem gününde sertleşen satış dalgası, Bitcoin’i yaklaşık 94 bin dolar seviyesine kadar çekti. Ekim ayında görülen 126 bin dolarlık zirveden itibaren kayıp oranı yüzde 20’nin üzerine çıktı.

Business Insider haberine göre, likiditenin azalması, teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar ve MicroStrategy’ye ilişkin satış söylentileri, kripto varlık üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu ay Bitcoin yatırımcıları için oldukça zorlu geçti. Kriptonun amiral gemisi, ayın başında resmen ayı piyasasına girdi; fiyatlar ekim başındaki zirveden bu yana yüzde 22 geriledi.

Yılbaşından bugüne getirisi bir ara yüzde 35’e ulaşan Bitcoin, son düşüşlerle bu kazanımı cuma günü itibarıyla yüzde 4’ün altına düşürdü.

Bitcoin cuma günü 94.700 doları test ederek son altı ayın en düşük seviyesine indi.

İşte satışları tetikleyen üç ana neden:

Teknoloji hisselerindeki sert düşüş

Riskli varlıklarda yaşanan geniş çaplı satış dalgası Bitcoin’i de vurdu. Özellikle yüksek değerlemelere sahip teknoloji hisselerindeki sert geri çekilme, kripto piyasasına güçlü bir baskı oluşturdu.

CoinGlass verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lerinden perşembe günü 866,7 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu, ağustos ayı başından bu yana görülen en yüksek fon çıkışı oldu.

XFUNDS CEO’su David Nicholas, “Bazı açılardan Bitcoin risk iştahı için öncü göstergelerden biri” dedi ve piyasalardaki değerleme endişelerinin fiyat zayıflığını artırdığına dikkat çekti.

XS.com analisti Antonio Gi Giacomo ise, “Teknoloji hisselerinde yaşanan geniş tabanlı satışlar risk iştahındaki bozulmanın ana nedeni” değerlendirmesinde bulundu.

Likiditenin hızla düşmesi

Bitcoin’in likiditesi son bir ayda belirgin şekilde daraldı. Bu durum, fiyatın büyük işlemlere karşı daha hassas hâle gelmesine neden oluyor.

Kripto analiz şirketi Kaiko’ya göre Bitcoin’in piyasa derinliği, ekim başında 766 milyon dolar seviyesindeyken bu hafta 535 milyon dolara kadar indi.

Michael Saylor ve MicroStrategy söylentileri

Cuma günü satışları hızlandıran bir diğer faktör de MicroStrategy’nin Bitcoin satabileceğine yönelik söylentiler oldu.

Kripto istihbarat firması Arkham Intel, MicroStrategy’nin cuma itibarıyla 437 bin adet Bitcoin tuttuğunu, bu sayının ay başındaki 484 bin seviyesinden gerilediğini öne sürdü.

Şirket ise internet sitesinde 641.692 Bitcoin’e sahip olduğunu açıkladı.

MicroStrategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olduğu için, olası bir satış piyasada güçlü bir “ayı” sinyali olarak görülüyor.

Sosyal medyada dikkat çeken bir veri, şirketin Net Varlık Değeri (NAV) priminin bu hafta 1’in altına düşmesiydi. Bu, MicroStrategy’nin piyasa değerinin, sahip olduğu Bitcoin’lerin değerinin altına gerilediği anlamına geliyor.

Ancak Michael Saylor tüm bu iddiaları reddetti. X hesabında “₿uying” (satın alıyoruz) mesajıyla Bitcoin alımlarının sürdüğünü söyledi, “HODL” yazılı bir görsel paylaştı.

CNBC’ye yaptığı açıklamada ise pazartesi günü yeni alım raporunu yayımlayacaklarını ve satın alımların “hızlandırıldığını” ifade ederken, “Bu volatilite bu işin doğasında var” diyen Saylor, düşüşleri olağan gördüklerini belirtti.