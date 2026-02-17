45 milyon dolarlık ceza sonrası Nexo yeniden ABD’ye döndü

Kripto şirketi Nexo, düzenleyicilerle yaşadığı çatışmaların ardından ülkeyi terk etmesinin ve 45 milyon dolar para cezası ödemesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra ABD'de yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

Eski Bulgar Milletvekili Antoni Trenchev tarafından kurulan Nexo, ABD düzenleyicilerinin kripto kredi ürünü üzerinden getirdiği suçlamaları çözmek için para cezasını ödedi.

Nexo, anlaşma kapsamında SEC'in bulgularını kabul etmedi veya reddetmedi.

Nexo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, halka açık kripto şirketi Bakkt ile ortaklık kurarak ABD'ye geri döndüğünü ve ABD müşterilerine kripto destekli kredilerin yanı sıra getiri sağlayan ürünler satacağını söyledi.

Şirket sözcüsü, "Nexo, 2023 SEC emrinin kapsadığı ürünü ABD yatırımcıları için gerektiği şekilde durdurdu. Mevcut ABD teklifi farklı şekilde yapılandırılmıştır ve uygun lisansa sahip ABD ortakları aracılığıyla, gerektiğinde danışmanlık hizmetleri için SEC'e kayıtlı bir yatırım danışmanı dahil olmak üzere sunulmaktadır" dedi.