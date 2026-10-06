ABD kripto piyasasını ulusal sisteme entegre ediyor: 60 günlük kamu görüşü süreci başladı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kaldıraçlı, marjlı veya finanse edilmiş dijital varlık ticareti imkanı sağlayan platformlar için özel bir federal düzenleme yapısını kamuoyunun görüşüne sundu. Önerilen kurallar çerçevesinde, CFTC tarafından denetlenecek "kripto varlık piyasası" adıyla yeni bir kayıt alt kategorisi oluşturulması hedefleniyor. Emtia Borsası Yasası'nın sunduğu yetkilere dayandırılan bu girişimle, perakende kripto ticaretinin ulusal piyasa yapısına entegre edilmesi amaçlanıyor.

60 günlük kamu görüşü süreci başlatıldı

Gelecekte yürürlüğe girmesi planlanan resmi kurallara yön vermek amacıyla 60 günlük bir kamu görüşü penceresi açıldı. CFTC Başkanı Michael Selig, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Amerikan halkının kripto varlık piyasalarında netlik ve tüketici koruması hak ettiğini belirterek, kurumun dijital varlık işlemlerini tek tip bir ulusal piyasa düzenleme çerçevesine dahil etme kararlılığında olduğunu ifade etti. İdari adımın, Kongre'deki yasal düzenleme süreçlerinde yaşanan aksamaların ardından devreye sokulduğu kaydedildi.

Sektör standartları ve denetim mekanizması

Önerilen çerçeve ile düzenleyicilerin piyasa manipülasyonu ve olası dolandırıcılık vakalarını gerçekleşmeden önce önlemeye yönelik proaktif uyum güvenceleri tesis etmesi planlanıyor. Başta kaldıraçlı tüketici ticareti sunan büyük platformlar olmak üzere, sürekli vadeli işlemler veya tahmin piyasaları barındırmak isteyen borsaların standart belirlenmiş sözleşme piyasası kuralları altında kayıt yaptırabilmesine imkan tanınması öngörülüyor.