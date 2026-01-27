ABD’de kar fırtınası, Bitcoin madenciliğinde frene bastı

ABD'yi vuran büyük bir kar fırtınası nedeniyle madenciler enerji şebekesini stabilize etmek için operasyonlarını kısıtlayınca, Bitcoin ağı hash oranı hafta sonu yedi aylık en düşük seviyesine ulaştı.

Büyük bir kar fırtınası hafta sonu yaklaşık 36 eyaleti etkiledi ve bir milyon hane elektrik kesintilerinden etkilendi.

Madencilik veri aracı CoinWarz'ın verileri, Bitcoin ağ hash oranının cuma günü düşmeye başladığını ve pazar gününe gelindiğinde saniyede 663 eksahash (EH/s) seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, iki gün içinde hash oranında %40'tan fazla bir düşüş anlamına geliyor.

Ancak, o zamandan beri toparlanmaya başladı ve Pazartesi itibarıyla yaklaşık 854 EH/s seviyesinde seyrediyor.

Hash oranı nedir?

Hash oranı, bir kripto para ağının güvenliğini ve madencilik gücünü gösteren temel gösterge olarak kabul edilirken, madencilerin, yeni bir blok bulmak için saniyede kaç farklı “hash” denemesi yaptığını gösterir. Düşük hash oranı, daha kırılgan bir ağ anlamına gelirken, sert düşüşler ise regülasyon, enerji maliyeti veya fiyat çöküşüyle ilişkilendiriliyor.