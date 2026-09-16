ABD'de kripto düzenlemesine Senato engeli: Bitcoin'de satış hızlandı

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ABD Senatosu'nda kripto varlık piyasasına kapsamlı bir düzenleyici çerçeve getirmeyi amaçlayan Clarity Act, kritik usul oylamasında gerekli desteği sağlayamadı.

Yasanın Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesine geçilebilmesi için 100 üyeli Senato'da 60 oy gerekiyordu. Ancak teklif bu eşiği aşamadı. Böylece Clarity Act'in 2026 yılı içinde yasalaşmasına yönelik beklentiler önemli ölçüde zayıfladı.

Senato'da 53 sandalyeye sahip Cumhuriyetçilerin, yasanın ilerleyebilmesi için en az yedi Demokrat senatörün desteğini alması gerekiyordu.

Ancak etik kuralları, merkeziyetsiz finans alanındaki sorumluluklar ve sabit değerli kripto paraların (stabilcoin) getiri kuralları gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerekli partiler arası destek sağlanamadı.

Yasanın önde gelen savunucularından Senatör Cynthia Lummis, düzenlemenin iki partili niteliğine vurgu yapmasına rağmen teklif usul oylamasındaki 60 oy eşiğini geçemedi.

Söz konusu oylama, Clarity Act'in nihai kabulüne yönelik bir oylama değil. Teklifin Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesine geçilmesi için yapılan usul oylamasıydı.

Bitcoin 76 bin dolara geriledi

Oylama sürecinde ve sonucun belirginleşmesinin ardından kripto para piyasalarında satış baskısı arttı. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,6 değer kaybederek 76 bin dolar seviyesine geriledi.

Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük kripto varlıklarda da düşüşler görülürken, kripto sektörüyle bağlantılı Circle, Coinbase ve Bullish hisseleri de değer kaybetti.

Tahmin piyasalarında Clarity Act'in 2026 yılı içinde yasalaşma ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar geriledi.

Kripto düzenlemesinde belirsizlik sürecek

Clarity Act'in Senato'da ilerleyememesi, ABD'de kripto varlıklara yönelik kapsamlı yasal çerçevenin oluşturulmasına ilişkin belirsizliğin devam etmesine yol açtı.

Yaklaşan ara seçimlerin de kapsamlı bir düzenlemenin kısa vadede yeniden gündeme alınmasını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Bu süreçte kripto varlıkların denetiminin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) gibi kurumların mevcut yetkileri ve düzenlemeleri üzerinden yürütülmeye devam etmesi bekleniyor.