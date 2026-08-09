ABD'de kripto piyasaları için tarihi düzenleme!

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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, kripto para piyasaları için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunmayı hedefleyen Şeffaflık Yasası (CLARITY Act) üzerindeki engelleri aşmak amacıyla kritik bir usul hamlesinde bulundu. Cumartesi sabahı erken saatlerde sunulan önerge, yaz tatilinin ardından Eylül ayında Senato genel kurulunda yapılacak oylamanın önünü açtı.

Tasarı Senato’dan geçerse, ABD Başkanı Donald Trump ve kripto para sektörü için tarihi bir zafer niteliği taşıyacak.

Sektörün ilk kapsamlı federal Kural kitabı

Söz konusu yasa tasarısı, dijital varlıkların ne zaman menkul kıymet, ne zaman emtia sayılacağını net bir şekilde tanımlayarak kripto dünyasına ilk kapsayıcı federal kural kitabını kazandırmayı amaçlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ile Emtia Gelecek Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki alanlarını belirleyecek olan düzenleme, uzun süredir yasal belirsizlikten şikayet eden kripto şirketleri tarafından sektörün benimsenmesini hızlandıracak hayati bir adım olarak görülüyor.

Buna karşın yasa, geleneksel bankacılık sektörü için ciddi endişeler barındırıyor. Tasarı, kripto şirketlerinin müşterilerine sunacağı stablecoin ödülleriyle banka mevduatlarına rakip olabilmesinin önünü açarken; bankalar bu maddelerin sınırlandırılması için yoğun bir lobi yürütüyor.

Demokratların çıkar çatışması itirazı

Senato Cumhuriyetçi liderliği, süren anlaşmazlıklara rağmen tasarıyı geçirmek için gereken 60 oyu toplayabileceklerine inanıyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandık sayısı dikkate alındığında, tasarının usul engelini (cloture) aşabilmesi için en az sekiz Demokrat senatörün desteği şart.

Demokratların direncinin merkezinde ise çıkar çatışması kaygıları ve etik maddeler yer alıyor. Geçtiğimiz yıl dolar endeksli stablecoin’leri destekleyen yasayı imzalayan Başkan Trump, ikinci döneminde kripto reformunu öncelikleri arasına aldı. Ancak Trump’ın, ailesinin kripto girişimlerinden geçen yıl 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirmesi, muhalefetin tepkisini çekti. Demokratlar, hükümet yetkililerinin ve ailelerinin kripto varlıklardan kazanç sağlamasına yönelik kısıtlamaların sertleştirilmesini talep ederken, bu konudaki müzakerelerin sürdüğü belirtiliyor.

Seçim yatırımları ve eylül sınavı

Kripto endüstrisi, Şeffaflık Yasası ve stablecoin düzenlemelerinin Kongre'den geçmesini sağlamak amacıyla 2024 seçim sürecinde kripto yanlısı adayların kampanyalarına 119 milyon dolardan fazla kaynak aktarmıştı.

Senato'nun Eylül ortasında yeniden toplanmasıyla birlikte yapılacak oylama, Washington'daki siyasi dengelerin yanı sıra küresel finans piyasalarının da odak noktası olacak.