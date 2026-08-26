ABD'li bankalardan blockchain ittifakı: 2027'de devreye girecek

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BankChain Alliance adı verilen girişim; akıllı ödemeler, tokenize mevduatlar, stablecoin işlemleri ve otomatik mutabakat gibi hizmetleri destekleyecek. Platformun mevcut bankacılık güvenliği ve düzenleme standartlarıyla uyumlu çalışması planlanıyor.

Ağın tasarımı, yönetimi ve mülkiyeti doğrudan bankacılık sektörüne ait olacak. Böylece farklı büyüklükteki bankaların ayrı ayrı özel teknoloji altyapıları kurmak zorunda kalmadan yeni nesil ödeme ve dijital varlık hizmetlerine erişmesi hedefleniyor.

Girişime katılan eyalet bankacılık birlikleri, kırsal, bölgesel ve kentsel pazarlarda faaliyet gösteren binlerce bankayı temsil ediyor. Alliance, özellikle küçük ve orta ölçekli bankaların modern ödeme altyapısına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BankChain Alliance şu anda teknoloji ortağı seçme sürecini yürütüyor ve ağın 2027'de faaliyete geçirilmesini planlıyor. Platformun diğer ağlarla birlikte çalışabilir olması ve ülke genelindeki bankaların ilerleyen dönemde ağın mülkiyetine katılabilmesi de öngörülüyor.