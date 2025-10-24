ABD’li finans devi, Bitcoin ve Ether’i kredi teminatı olarak kabul edecek

JPMorgan Chase, kurumsal müşterilerinin Bitcoin ve Ether varlıklarını küresel olarak kredi teminatı olarak kullanmalarına yıl sonuna kadar izin vermeyi planlıyor. Bu hamle, Wall Street'in kripto entegrasyonunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Program, rehin verilen tokenları korumak için üçüncü taraf bir saklama kuruluşuna güvenecek ve JPMorgan'ın daha önce kripto bağlantılı ETF'leri teminat olarak kabul etmesi üzerine inşa ediliyor.

Bu hamle, özellikle Bitcoin'in yükselişi ve düzenleyici engellerin azalmasıyla birlikte dijital varlıkların finansal sisteme artan entegrasyonunu vurguluyor.

Değişim, CEO Jamie Dimon'un daha önce Bitcoin'i "abartılı bir dolandırıcılık" veya "evcil taş" olarak eleştirmesi göz önüne alındığında dikkat çekici. Ancak Dimon o zamandan beri duruşunu yumuşattı ve insanların kriptoya yatırım yapma hakkını savundu.

JPMorgan'ın kararı hem sembolik hem de işlevsel değişiklikleri yansıtıyor ve kripto varlıkları hisse senetleri, tahviller ve altınla birlikte ana akım bir varlık olarak ele alıyor.