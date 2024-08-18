ABD’li kripto borsa devi Türkiye'ye geliyor

Kripto para yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kripto devleri Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. ABD’nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase, SPK’ya başvurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde yer alan bilgilere göre Coinbase, Türkiye’de faaliyette bulunmak üzere geçici liste olarak “faaliyette bulunanlar listesine” dâhil edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kripto devi, Türkiye’deki faaliyetlerini Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ adı altında yürütecek.

Kripto para yasasına göre yabancı menşeili borsaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmeleri için SPK’ya kayıt olmaları şartı aranıyor. Ayrıca yasaya göre bu tür borsalar kayıt dışı hizmet sağlayıcı olarak kabul ediliyor.

BtcTurk’u satın alacağı iddia edilmişti

Geçtiğimiz senelerde Coinbase’in Türkiye’nin en büyük kripto para borsası olan BtcTurk’u satın alacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Satış rakamı olarak da 3,2 milyar dolar gibi bir rakam ortaya atılmıştı. Ancak o günden bu yana bu satış ile ilgili yeni bir gelişme yok.

25 milyar TL'lik işlem hacmi

2012 yılında faaliyetlerine başlayan Coinbase borsası, 100 farklı ülkede toplamda 103 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ülkemizde de en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olmayı başaran Coinbase, 220 adetten fazla coin ile yatırımcısına geniş bir portföy sunuyor. Platformun ortalama günlük işlem hacimi ise 25 milyar lira.