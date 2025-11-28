  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. ABD'li yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin ve Ethereum yıl sonunda bu rakama ulaşabilir
Takip Et

ABD'li yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin ve Ethereum yıl sonunda bu rakama ulaşabilir

ABD merkezli kripto yatırım şirketi BitMine, Bitcoin ve Ethereum fiyatına ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin ve Ethereum yıl sonunda bu rakama ulaşabilir
Takip Et

ABD merkezli kurumsal kripto yatırım ve madencilik şirketi BitMine, Ethereum’a yönelik stratejik hamlesine yeni bir halka ekleyerek 14 bin 618 adet ETH daha satın aldığını duyurdu. Söz konusu alım yaklaşık 44,3 milyon dolar ödenerek gerçekleşti ve ETH başına ortalama 3 bin 33 dolar harcandı.

Son alımla birlikte BitMine’ın sahip olduğu toplam Ethereum miktarı 3.629.701 adete yükseldi. Bu rakam dolaşımdaki tüm ETH arzının yaklaşık yüzde 3’üne karşılık geliyor. Şirket, 2026 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği yüzde 5’lik arz payının yüzde 60’ına ulaşmış durumda.

Bitcoin ve Ethereum’un tahmini

BitMine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un uzun vadede güçlü bir kazanç potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Fiyatın önce 2500 dolara kadar gerileyip ardından 2026 başına kadar 7 bin – 9 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngören Lee, Bitcoin’in 2026’ya kadar 100 bin doları aşabileceğini kaydetti.

28 Kasım saat 17.20 itibarıyla Bitcoin 92 bin 405, Ethereum ise 3073 dolarda işlem görüyor.

 

Kripto Para
Kripto varlıklara en çok "Z kuşağı" ve genç profesyoneller yöneliyor
Kripto varlıklara en çok "Z kuşağı" ve genç profesyoneller yöneliyor
Bitcoin 91 bin doların üzerine toparlandı
Bitcoin 91 bin doların üzerine toparlandı
Bitcoin'de "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi
Bitcoin'de "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi
Bitcoin'de satış baskısı hafifliyor: Dip görüldü mü?
Bitcoin'de satış baskısı hafifliyor: Dip görüldü mü?
Bitcoin, yeni haftaya da zayıf başladı
Bitcoin, yeni haftaya da zayıf başladı
Kriptodaki çöküş Trump’ın servetini 400 milyon dolar eritti
Kriptodaki çöküş Trump’ın servetini 400 milyon dolar eritti