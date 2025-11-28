ABD'li yatırım şirketinden tahmin: Bitcoin ve Ethereum yıl sonunda bu rakama ulaşabilir

ABD merkezli kurumsal kripto yatırım ve madencilik şirketi BitMine, Ethereum’a yönelik stratejik hamlesine yeni bir halka ekleyerek 14 bin 618 adet ETH daha satın aldığını duyurdu. Söz konusu alım yaklaşık 44,3 milyon dolar ödenerek gerçekleşti ve ETH başına ortalama 3 bin 33 dolar harcandı.

Son alımla birlikte BitMine’ın sahip olduğu toplam Ethereum miktarı 3.629.701 adete yükseldi. Bu rakam dolaşımdaki tüm ETH arzının yaklaşık yüzde 3’üne karşılık geliyor. Şirket, 2026 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği yüzde 5’lik arz payının yüzde 60’ına ulaşmış durumda.

Bitcoin ve Ethereum’un tahmini

BitMine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un uzun vadede güçlü bir kazanç potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Fiyatın önce 2500 dolara kadar gerileyip ardından 2026 başına kadar 7 bin – 9 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngören Lee, Bitcoin’in 2026’ya kadar 100 bin doları aşabileceğini kaydetti.

28 Kasım saat 17.20 itibarıyla Bitcoin 92 bin 405, Ethereum ise 3073 dolarda işlem görüyor.