Adeyemo’dan kripto şirketlerine uyarı

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo kripto şirketlerini uyardı. Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo kript sektörünü uyararak, yasadışı para akışlarını engellememeleri ve rapor etmemeleri halinde, ABD hükümetinin kripto para şirketlerini ABD ekonomisinin genelinden koparacağını söyledi.

Blockchain Association tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Adeyemo, kripto şirketlerinin yasadışı finans akışını engellemek için daha fazlasını yapmaları gerektiğini ve sektör genelinde eylem eksikliğinin ABD için bir risk oluşturduğunu söyledi.

Adeyemo hazırladığı açıklamada, "Geçen yılki eylemlerimiz açık bir mesaj veriyor. Ulusal güvenliğimizi korumak için hükümet genelinde araçları kullanmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Adeyemo, Biden yönetiminin Salı günü Kongre'ye bir mektup göndererek, Hazine'ye ABD hükümetinin yasadışı kabul ettiği aktörler tarafından kullanılan kripto pazarlarını denetleme yetkisi verecek yeni bir mevzuat talep ettiğini söyledi.