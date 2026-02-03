Adres tuzağı 539 milyon TL’ye mal oldu: Kripto yatırımcısı 4.556 ETH’yi kaybetti

Bir kripto yatırımcısı, "adres zehirleme" saldırısının kurbanı olarak 4556 ETH'yi (yaklaşık 539 milyon TL) dolandırıcılara kaptırdı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre söz konusu yatırımcı, hep aynı adrese yüksek miktarda Ethereum gönderiyordu. Dolandırıcılar, yatırımcının bu alışkanlığını fark ederek gerçek adresin baş harfleri ve son harfleriyle çok benzer sahte bir adres yarattı.

Bu sahte adresten yatırımcının cüzdanına çok düşük miktarlarda para gönderildi. Böylece sahte adres, yatırımcının cüzdanındaki son işlemler listesinde görünmeye başladı.

Yatırımcı sahte adres tuzağına düşerek 4.556 ETH’yi kaybetti

Nefes'in haberine göre yatırımcı, son transferinden önce alıcı adresi bizzat yazmak yerine işlem geçmişinden kopyaladı. Ancak seçilen adres gerçek hesap gibi görünen sahte hesap çıktı. Böylece dolandırıcılar 4556 ETH'yi ele geçirmiş oldu.

İşlemin yapıldığı platform ise politikaları gereği işlemi geri alamadı.

Uzmanlar bu tür saldırıların kullanıcı dikkatsizliğini hedef aldığını belirterek yatırımcıları uyardı. Deneyimli yatırımcıların bile rutin transferlerde hedef adrese çok benzeyen, dikkatli bakılmadığında fark edilmeyecek pürüzleri olan adreslere ödeme yapabileceğine dikkat çekildi.