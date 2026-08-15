Altın, bakır, uranyum artık kripto oluyor: Madencilikte yeni dönem

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Madencilik sektörü ile kripto dünyası, altın, bakır, uranyum, kobalt ve nikel gibi metalleri dijital tokenlere dönüştüren yeni projelerle giderek birbirine yaklaşıyor.

Financial Times’ın haberine göre şirketler, yükselen metal fiyatları ile kripto varlıklara yönelik yatırımcı ilgisini aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Tokenleştirme sayesinde yatırımcıların fiziksel teslimat almadan metallere yatırım yapabilmesi, madencilik şirketlerinin ise projelerini finanse etmek için yeni kaynaklara ulaşması amaçlanıyor.

Bu model, bir yandan bireysel yatırımcılara geleneksel emtia piyasalarına kıyasla daha kolay erişim sağlarken, diğer yandan kripto yatırımcılarına portföylerini gerçek dünya varlıklarıyla çeşitlendirme imkanı sunuyor.

Wall Street de tokenleşmeye yöneliyor

Hisse senetleri ve tahvillerin tokenleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Wall Street'in blockchain teknolojisine ilgisi de artıyor.

Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler ise finans piyasalarında tokenleştirmeyi teşvik etmek ve Londra'nın küresel külçe altın ticaretindeki konumunu korumak amacıyla dijital altına yönelik yeni bir çerçeve hazırlıyor.

Ancak sektör henüz gelişiminin ilk aşamasında. BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, tokenleştirilmiş altına yönelik ilginin mevcut talebin büyümesinden ziyade piyasaya yeni ürünler sunma çabasını yansıttığını belirtiyor.

Altında milyarlarca dolarlık dijital pazar

Altın destekli borsa yatırım fonlarının toplam piyasa değeri temmuz ayında 530 milyar dolara ulaştı. Bu fonlar 4 bin tondan fazla külçeyle destekleniyor.

ETF'ler yatırımcılara altın fiyatındaki hareketlerden yararlanma imkanı sağlasa da yatırımcıya doğrudan fiziksel altın sahipliği vermiyor.

Kripto tabanlı altın ürünleri ise bu noktada farklı bir model ortaya koyuyor. Tether Gold ve Pax Gold tokenlerinin her biri bir troy ons altını temsil ediyor. Gerekli koşullar sağlandığında token sahipleri fiziksel altın talep edebiliyor.

Buna karşın bu iki tokenin piyasa değerleri sırasıyla yaklaşık 2,7 milyar dolar ve 1,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Uranyum bile kriptoya dönüştü

Tokenleştirme yalnızca altınla sınırlı değil. Metals.io, yatırımcıların gerekli izinlere sahip olması halinde fiziksel metalle değiştirilebilen uranyum, nikel ve kobalt tokenleri çıkardı.

Ancak uranyumun sıkı şekilde düzenlenen bir madde olması nedeniyle şimdiye kadar hiçbir yatırımcı token karşılığında fiziksel uranyum teslim almadı.

Metals.io'nun token işlemlerinin Aralık 2024'ten bu yana toplam hacmi 24 milyon dolara ulaşırken, tokenleri yaklaşık 9 bin kişi elinde tutuyor.

Trilitech Alternatif Varlıklar Yöneticisi Ben Elvidge, talebin kripto varlıkların büyüme potansiyelinden yararlanmak isteyen ve portföylerini gerçek dünya varlıklarıyla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar ile kurumsal gruplardan geldiğini ifade ediyor.

Maden yer altındayken bile tokenleşiyor

Nasdaq'ta işlem gören altın madencisi Blue Gold da madenden kripto cüzdana metal teslimi vaat eden bir model üzerinde çalışıyor. Şirket, operasyonlarını finanse etmek amacıyla binlerce token çıkardı.

Blue Gold, tek madeninin ruhsatını 2024 yılında iptal eden Gana hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından yeni uzun vadeli projeler arıyor.

Datavault AI ise bakır ve antimon gibi metalleri henüz yer altındayken tokenleştirmeyi ve bu yolla çıkarma faaliyetlerine finansman sağlamayı planlıyor.

Bu modelde yatırımcılar tokenlerini daha sonra piyasada satabilecekleri gibi, metal çıkarıldığında fiziksel metalle değiştirmek üzere de ellerinde tutabilecek.

En büyük sorun: Metal altın kadar standart değil

Tokenleştirilmiş metallerin önündeki en önemli sorunlardan biri, yatırım yapılan varlığın niteliğinin doğrulanması ve standartlaştırılması.

World Gold Council da dijital altın formu üzerinde çalışıyor. Kurumun pilot uygulamasının başlangıcı yılın ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğine ertelendi.

Sektör temsilcilerine göre madencilik projelerini bireysel yatırımcıların değerlendirmesi oldukça zor. Özellikle bakır, nikel ve alüminyum gibi sanayi metallerinde saflık, kalite ve menşe gibi özellikler fiyatı değiştirebiliyor.

Bu nedenle sanayi metalleri, özellikleri daha standart olan altın kadar kolay şekilde tokenleştirilemiyor.

Tokenler küresel emtia borsalarında işlem görmüyor

Bir diğer sorun ise likidite ve ortak piyasa eksikliği.

Tokenleştirilmiş bakır, alüminyum ve nikel ürünleri, bu metallerin işlem gördüğü Londra Metal Borsası (LME) veya Comex gibi küresel emtia piyasalarında ortak bir piyasaya sahip değil.

Blue Gold tokenlerini yalnızca kendi uygulamasında, Datavault ise ilk aşamada UpsideOnly platformunda sunmayı planlıyor.

Metals.io'nun uranyum tokeni ise Kraken, Gate ve KuCoin gibi kripto para borsalarında işlem görüyor.

Chainalysis Düzenleme ve Uyum Direktörü Caitlin Barnett, farklı gerçek dünya varlıklarının farklı borsa ve platformlarda işlem görmesinin birlikte çalışabilirlik sorununu devam ettirdiğine dikkat çekiyor.

Madenciliğin finansmanı kriptoya kayabilir

Metal ve kripto piyasalarının kesişmesi, madencilik şirketleri açısından yeni bir finansman modeli yaratma potansiyeli taşıyor.

Şirketler, henüz çıkarılmamış metaller üzerinden dahi token ihraç ederek yatırımcılardan kaynak toplamayı hedefliyor. Yatırımcı açısından ise geleneksel maden şirketi hissesi veya emtia fonu yerine doğrudan belirli bir fiziksel varlığa bağlı dijital bir ürün ortaya çıkıyor.

Ancak bu yeni modelin önündeki en büyük soru, tokenin gerçekten temsil ettiği metalle ne ölçüde güvence altına alındığı ve yatırımcının gerektiğinde bu varlığa nasıl erişebileceği olacak.