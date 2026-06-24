Altın keskin düşüş yaşarken Bitcoin toparlanıyor

Yapay zekâ balonu endişelerinin tetiklediği iki günlük teknoloji hisse senedi satışının ardından ABD vadeli hisse senedi endekslerinde gözlenen toparlanmayla birlikte Bitcoin de hafif yükseldi.

Trade Nation'dan David Morrison, bir notta Micron Technology'nin ABD piyasaları kapandıktan sonra açıklayacağı çeyrek dönem bilançosunun yakından takip edildiğini belirtti. Morrison, "Hisse senedine zaten çok olumlu beklenti fiyatlandırılmış durumda, dolayısıyla hayal kırıklığı yaratma ihtimali mevcut" dedi. Bununla birlikte olumlu bir ileriye dönük yönlendirmenin Micron ve çip sektörünü desteklemeye yetebileceğini de vurguladı.

Morrison ayrıca Fed'in faiz artırımı ihtimalinin, yapay zekâ altyapı harcamalarının tahvil ihracı yoluyla finansmanını zorlaştıracağından teknoloji hisseleri üzerinde baskı unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bitcoin, dün 12 günlük dip seviyesi olan 61.921 doları gören Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,63 artışla 62.781 dolarda seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 18 Kasım'dan bu yana ilk kez 4.000 doların altını inerek 3.972 dolardan işlem görüyor.