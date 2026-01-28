Altın rallisi ‘coin’lere taşındı: Piyasa 4 milyar doları geçti

Altın destekli stablecoin’ler 2025 yılında toplam piyasa değerini yaklaşık 1,3 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine taşıdı.

Tether Gold, 4 milyar doları aşan piyasa değeriyle altın destekli stablecoin pazarına liderlik ediyor

Dünyanın lider tokenize edilmiş altın ürünü Tether Gold (XAUT), rekor seviyedeki altın fiyatları ve süregelen makroekonomik belirsizlik ortamında hızlanan gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna olan talep sayesinde, altın destekli stablecoin pazarının merkezindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Altın destekli stablecoin’ler 2025 yılında güçlü bir ivme yakalayarak toplam piyasa değerini yaklaşık 1,3 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine taşıdı. Bu büyüme; tarihi zirvelere ulaşan altın fiyatları, jeopolitik parçalanma ve zincir üzerinde kalırken güvenli liman niteliğini koruyan varlıklara yönelik kurumsal yatırımcılar ile dijital yerlilerin artan ilgisiyle şekillendi.

Küresel talebin hızlandığını gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak, ilgili atestasyonun tamamlanmasına günler kala spot altın fiyatı ons başına 5.000 ABD dolarını aştı. Pazar içinde Tether Gold, toplam altın destekli stablecoin arzının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturarak ihraç ve dolaşımda lider konumunu pekiştirdi.

Toplam piyasa değeri 4 milyar doların üzerine taşıdı

El Salvador Dijital Varlık İhraç Yasası kapsamında kayıtlı bir stablecoin ihraççısı olan TG Commodities, S.A. de C.V., 2025 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 520.089,350 saf troy ons fiziksel altın rezervine karşılık aynı miktarda XAUT tokenin dolaşımda bulunduğunu teyit ediyor. Her bir XAUT token 1:1 oranında fiziksel altınla desteklenirken, toplam piyasa değeri 2,24 milyar ABD doları seviyesinde seyrediyor. 409.217,64 adedi satılan token’ların, 110.871,66 adedi ise satışa açık bulunuyor. Altın rezervleri, LBMA London Good Delivery standartlarına tam uyumlu şekilde İsviçre’de muhafaza ediliyor.

Tether, altın destekli tokenizasyon stratejisi sayesinde önemli bir kurumsal altın biriktiricisi konumuna yükseliyor. IMF verileri ve 2025 sonlarında yayımlanan Jefferies raporuna göre Tether, Yunanistan, Katar ve Avustralya gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın en büyük ilk 30 altın sahibi arasında yer alıyor. 2025’in dördüncü çeyreğinde, Tether International Limited ve TG Commodities Limited’i kapsayan Tether Gold Investments, fon maruziyetine yaklaşık 27 metrik ton altın ekliyor ve bu artış aynı dönemde birçok merkez bankasının bireysel altın alımlarını aşıyor.

“Tokenize varlıklarda ulusal ve kurumsal standart beklentisi güçleniyor”

2025 yılının dördüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether Gold ile artık egemen altın sahipleriyle aynı ölçekte faaliyet gösteriyoruz ve bu gerçek bir sorumluluk getiriyor. XAUT, para sistemlerine duyulan güvenin zayıfladığı bir dönemde belirsizliği ortadan kaldırmak için var ve hem kurumlar hem de bireyler tarafından ciddi bir stres testinden geçiriliyor. Her token, kasalarda tutulan ve zincir üzerinde doğrulanabilen fiziksel altını temsil ediyor. Pazarın büyümesi, yatırımcıların tokenize varlıklardan ulusal ve kurumsal rezervlerle aynı standartları giderek daha fazla beklediğini gösteriyor.” dedi.

Varlık yöneticileri, fintech platformları ve egemen piyasa katılımcıları blokzincir tabanlı ihraç ve saklama modellerini giderek daha fazla benimsedikçe, altın gerçek dünya varlıkları (RWA) ekosisteminde temel bir varlık olarak öne çıkıyor. Tether Gold, 1:1 fiziksel karşılık yapısı, günlük şeffaflık güncellemeleri ve El Salvador Dijital Varlık İhraç Yasası kapsamında düzenlenmiş ihraç modeli sayesinde bu pazarın ön saflarında konumlanmayı sürdürüyor.

Küresel piyasalar parasal belirsizlikler ve sermaye tahsisinde yaşanan yapısal dönüşümlerle ilerlerken, XAUT likidite, taşınabilirlik ve şeffaflığı koruyarak fiziksel altın sahipliğine doğrudan erişim sağlıyor; İsviçre kasalarında tutulan rezervler, düzenlenmiş ihraç yapısı ve açık on-chain doğrulama yaklaşımıyla ölçekli ve sorumlu altın tokenizasyonunu tanımlıyor.