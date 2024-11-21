Anka Wings, CEO Selçuk Gültekin liderliğinde global blockchain pazarına açılıyor

CEO Selçuk Gültekin liderliğindeki, tamamen yerli kaynaklarla gizli Anka Wings, Türkiye'nin blockchain ekosistemindeki sesini duyurma amacını taşıyor. Projenin yerel token'ı Anka Wings Token, ağdaki tüm işlemleri destekleyerek hem değer değişim aracı olacak hem de büyüme ve katılım için teşvik unsuru olarak hizmet verecek. Anka Wings, likidite sağlayıcılarını ödüllendiren özel bir teşvik programı sunarak günün işlem hacmini artırmayı hedefliyor. Bu program, likidite sağlayıcıların token'larını ağda kullanarak ödül kazanmasını sağlayacak. Ayrıca likidite sağlayıcıları ve borsalar için bu teşvik programı, Anka Wings ekosistemine teşvik ederek daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişme fırsatı sunuyor.

Proof of Stake (PoS) ile enerji verimliliği ve güvenlik

Anka Wings, blockchain dünyasında hızla yaygınlaşan ve yüksek güvenlik ile enerji verimliliği sunan Proof of Stake (PoS) konsensüs gruplarını kullanıyor. PoS sayesinde kullanıcılar, token'larını ağda stake ederek ödüller kazanabiliyor. Bu mekanizma, hem ağır güvenli hale getiriyor hem de enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu projelere yatırım yapmak isteyen firmalar için sevimli bir yapı sunuyor.

Anka Wings'in dikkat çeken bir diğer özelliği, Cross-Chain Likidite Köprüsü ile farklı blockchain ağları arasında likidite kapasiteleri sağlama kapasitesidir. Bu köprü, varlık ve bilgilerin bir blockchain ağından başka bir yere sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak, Anka Wings'i küresel olarak erişilebilir bir ağ haline getiriyor.

Merkeziyetsiz kimlik (DID) sistemi ile güvenlik ve gizlilik ön planda olacak

Blockchain'in temel değerlerinden biri olan gizlilik sağlamayı sağlayacak Anka Wings, Merkeziyetsiz Kimlik (DID) Sistemi ile kullanıcıların kimliklerini merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan yönetilebilmesine olanak tanır. DID ile dijital kimlik yönetimi daha güvenli hale gelirken, kişilerin gizliliği maksimum düzeyde korunuyor.

Anka Wings, stabil kripto para birimleri (stablecoin) üzerinde kullanıcıların güvenli ve düşük volatiliteye sahip işlem yapmasını sağlıyor. Bu, özellikle gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde tokenizasyon imkanı ile öne çıkıyor. Tokenize Gayrimenkul Platformu ile hak hakları dijital olarak yönetilebilecek; sağlık hizmetleri platformu ise sağlık verilerinin gizli paylaşımı için kullanılacaktır.

Blockchain teknolojisinin oyun dünyasındaki tekliflerini değerlendiren Anka Wings, merkeziyetsiz bir oyun ekosistemi kurarak oyun içi mevcutların gerçek mülkiyet haklarını sunmayı hedefliyor. Bu ekosistem, NFT ve pazar yeri birleştirme ile oyun içi dijital birimler satış satışlarını sunuyor.

Anka Wings, rekabetin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile blockchain teknolojisinin ekolojik koşullarını en aza indirmeyi amaçlıyor. Ekolojik Sürdürülebilirlik Fonu ile çevre dostu projeler desteklenirken, blockchain teknolojisi daha yeşil bir çözümle kullanılacak.

Küçük ölçekli finansal hizmetler için mikrofinans platformu

Mikrofinans ve kredi platformu, finansal hizmetlerin geniş kitlelere erişimini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu platform, düşük büyümeli finansal hizmetler sunarak, özellikle girişimciler ve küçük öğrencilerin işleri için geniş fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Blockchain ekosisteminde yeni çözümler sunmak için Anka Wings'i sunan bir launchpad platformu, girişimcilerin projelerini başlatma fırsatı bulmasını sağlıyor. Bu platform, kalıcı olarak buluşma ve insanların hayatta kalması için önemli bir zemin sunuyor.