Arjantin Başkanı Milei’nin kripto para tanıtımı “dolandırıcılık” iddialarına neden oldu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yerel işletmelere finansal destek sağlamak amacıyla tanıttığı LIBRA kripto para birimi ile büyük tartışmalara yol açtı. Kripto para projesinin kısa sürede değer kazanmasının ardından, hızla düşüşe geçmesi ve dolandırıcılık iddiaları, başkanın sosyal medya hesabının hacklenmiş olabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Milei, cuma gecesi X platformunda yaptığı paylaşımda, LIBRA tokenının küçük ve orta ölçekli işletmelere fon sağlayacağını vurgulamış ve projeye kişisel çıkarları doğrultusunda katılmadığını belirtmişti. Ancak, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra kripto dünyasında hızla yayılan şüpheler ve endişeler, projeyi çevreleyen spekülasyonları artırdı. Kripto para topluluğunda sıklıkla karşılaşılan "rug pull" (yatırımcıları dolandırarak kaçma) korkuları, LIBRA'nın büyük bir vurgun yapma potansiyeli taşıdığına dair uyarıları tetikledi.

Paylaşımı silmek zorunda kaldı

Milei, gelen tepkiler üzerine ilk paylaşımını 5 saat sonra sildi ve projenin ayrıntılarına daha fazla vakıf olduktan sonra tanıtımını yapmamaya karar verdiğini açıkladı. Ancak, bu açıklamalar bile projenin güvenilirliğini sağlamaya yetmedi. LIBRA’nın piyasa değeri, tanıtımın ardından hızla 4,5 milyar dolara ulaşırken, kısa süre içinde yüzde 89 oranında değer kaybederek büyük bir çöküş yaşadı. Token’ın fiyatı, başlangıçta 4,50 dolara kadar yükseldi ancak 0,50 dolara kadar gerileyerek yatırımcıları zarara uğrattı.

Kripto para dünyasında yaşanan bu çalkantılar, LIBRA'nın gerçek amacının Arjantin ekonomisini canlandırmak ve yerel işletmelere fon sağlamak olduğuna dair şüpheleri artırdı. Ancak hızla gerçekleşen dalgalanmalar ve ortaya çıkan dolandırıcılık iddiaları, bu projenin Arjantin'in ekonomik kalkınmasında ne denli etkili olacağı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.