Avrupa kriptoya yöneliyor: İki yılda iki katına çıktı

Kripto varlıklar 2025'te yüksek oynaklık olan bir yıldan geçerken, Avrupa’da kripto sahipliği istikrarlı biçimde artış gösterdi.

Euronews’in aktardığına göre, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde 18 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 90'ından kripto varlıklara bilgi olarak hâkim düzeyde bulunuyor. Bu bilgi, 2025'in başındaki verileri kullanan Adan imzalı ‘Fransa ve Avrupa'da Web3 Endüstrisi’ raporuna dayanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) anketine göre, Euro Bölgesi'nde yetişkinlerin yüzde 9'u 2024'te kripto varlığa sahip olurken, 20 Euro Bölgesi ülkesinde sahiplik oranı Hollanda ve Almanya'da yüzde 6'dan Slovenya'da yüzde 15'e kadar değişiyor.

Sıralamada Slovenya'nın ardından Yunanistan geliyor, ardından da İrlanda, Hırvatistan, Kıbrıs, Litvanya ve Avusturya paylaşıyor.

Ülkeler arasındaki farkların nedenleri

BCB Group'un Baş Risk ve Uyum Sorumlusu James Sullivan, "Ülkeler arasındaki sahiplik paylarındaki farklılıklar genellikle dijital benimseme, risk iştahı ve yerel piyasa yapısının birleşimiyle şekilleniyor" diyerek ekliyor:

"Finansal inovasyonun yüksek olduğu ve yatırımcı tabanı daha genç, genellikle erkek ağırlıklı olan ülkeler öne çıkma eğiliminde."

Ayrıca yerel düzenleyici ve ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu vurguladı. Geleneksel yatırım seçeneklerinin sınırlı olduğu pazarlarda kripto spekülatif amaçla kullanılabiliyor ve İtalya'da görülenler gibi güçlü farkındalık kampanyaları benimsemeyi artırabiliyor.

Sullivan'a göre, Euro Bölgesi'nde olmamasına rağmen Birleşik Krallık yüksek işlem hacimleri göstermeye devam ediyor ve 2024 itibarıyla dünya genelinde ABD ile Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kripto sahipliği iki yılda iki kattan fazla arttı

Kripto varlıklara sahiplik 2022 ile 2024 arasında Euro Bölgesi'nin neredeyse tüm ülkelerinde yükseldi. Oranın aynı kaldığı tek ülke Hollanda olurken, Hırvatistan için 2022 verisi mevcut değil. Bölge genelinde sahiplik yüzde 4'ten 2024'te yüzde 9'a çıktı.

En büyük sıçramalar Yunanistan ve Litvanya'da kaydedildi; her iki ülkede de oran 10 puan arttı. Kıbrıs, Belçika, İrlanda, Avusturya, Slovakya, Slovenya, Portekiz ve İtalya da 7 puan ve üzeri artışlar gördü.

James Sullivan, bu belirgin artışın Avrupa'da bireysel yatırımcı ilgisinin güçlendiğini teyit ettiğini, önceki kripto kışı soğuklarının tüketiciler için artık uzak bir anı haline geldiğini söylerek şunları da ekledi:

"Bu artan güven, küresel piyasalardaki ivmenin döngüsel geri dönüşüne bağlanıyor; ancak asıl olarak, Kripto Varlıklar Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin sağladığı tüketici korumasına. MiCA, AB'nin sektörü ana akım olarak tanıdığını gösteriyor; bu da güven yaratıyor ve daha önce temkinli olan yeni yatırımcıları çekiyor."

Yatırım amacıyla alınıyor

Kriptonun kullanılmasının başlıca nedeni açık ara yatırım. Euro Bölgesi'nde sahiplerin yüzde 64'ü varlığı yatırım amaçlı kullandığını söylerken yalnızca yüzde 16'sı ödemeler için kullanıyor. Yüzde 19 ise her iki amaç için kripto kullandığını bildiriyor.

Kripto varlıkları ağırlıkla yatırım amacıyla kullananların payı, sahiplik oranlarının Euro Bölgesi'ndeki en düşükler arasında olmasına rağmen, Hollanda'da (yüzde 90) ve Almanya'da (yüzde 82) en yüksek. Ödeme amaçlı kullanımın en yüksek payı ise Fransa'da (yüzde 25).

"Kripto piyasası hâlâ spekülatif"

Sullivan, yatırım ve ödeme amaçları arasındaki ayrışmanın kripto piyasasının büyük ölçüde spekülatif ve yatırım odaklı kaldığını gösterdiğini belirtti.

"Kripto paralar, özellikle stablecoin'ler, somut işlem avantajları sunsa da günlük para olarak kullanımları hâlâ nispeten bilinmiyor ve tüketiciler için kart ve nakit gibi geleneksel yöntemlerin oldukça gerisinde yer alıyor" diyen Sullivan, önemli kurumsal benimsemeye rağmen Avrupa'daki çoğu tüketicinin kriptoyu günlük işlemler için kullanmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Uzun vadede faydaya yöneliş, Euro cinsinden stablecoin'leri düzenlemede ve bunları mevcut ödeme altyapılarına sorunsuz biçimde entegre etmede MiCA'nın başarısına büyük ölçüde bağlı olacak; bu, ECB'nin temel odağında kalmaya devam eden bir zorluk.”