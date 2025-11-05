Balinalar 45 milyar dolarlık satış yaptı kripto piyasası çöktü!

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7,4 değer kaybederek 100.000 doların altına indi. Bu seviye, haziran ayından bu yana ilk kez görülüyor. Kripto paranın son bir ayda yüzde 20’den fazla düşmesi, yatırımcı güvenini ciddi biçimde zedeledi. Bloomberg’in haberine göre bu kez düşüşün ana nedeni kaldıraçlı işlemler değil; doğrudan spot piyasada gerçekleşen büyük ölçekli satışlar.

"Ciddi kar realizasyonuna işaret ediyor"

K33 araştırma direktörü Vetle Lunde, “Son bir ayda 319.000 Bitcoin yeniden hareketlendi. Bunların büyük kısmı 6 ila 12 aydır tutulan coin’lerden geldi, bu da ciddi bir kâr realizasyonuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Lunde’ye göre uzun süredir Bitcoin biriktiren yatırımcıların satışa geçmesi, piyasadaki yönün değiştiğine dair güçlü bir sinyal oluşturuyor.

10x Research yöneticisi Markus Thielen de satışların büyüklüğüne dikkat çekti. Thielen’e göre son haftalarda uzun vadeli yatırımcılar yaklaşık 400.000 Bitcoin, yani yaklaşık 45 milyar dolar değerinde satış yaptı. “Talep zayıf, büyük alıcılar piyasada yok. Bu nedenle satış baskısı fiyatları hızla aşağı çekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

24 saatte 2 milyar dolar yandı!

Bloomberg’in aktardığına göre son 24 saatte 2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, ancak bu miktar ekim ayındaki 19 milyar dolarlık zorunlu satışlara kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Uzmanlar, bu durumun düşüşün bu kez daha çok “balina satışlarından” kaynaklandığını gösterdiğini belirtiyor.

Thielen ayrıca, mevcut satış dalgasının önümüzdeki bahara kadar sürebileceği uyarısında bulundu. 2021–2022 dönemindeki ayı piyasasında bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon Bitcoin’in el değiştirdiğini hatırlatarak, benzer bir döngünün yeniden yaşanabileceğine işaret etti.

Analistlere göre Bitcoin’de kısa vadede 85.000 dolar seviyesi olası en düşük hedef olarak görülüyor. Piyasanın yönünü ise büyük yatırımcıların satış eğiliminin devam edip etmeyeceği belirleyecek.