Balinalar geri döndü: Bitcoin’de son 4 ayın en güçlü alımı

Bitcoin, en büyük yatırımcıların bazılarından destek buldu. Ancak talepteki geri dönüş, bunun bir “iyileşme mi yoksa yalnızca hasar kontrolü mü” olduğu konusunda şüpheleri beslerken, dar bir bantta kalmaya devam ediyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, Balina cüzdanları olarak adlandırılan büyük hesaplar, haftalarca süren yoğun satışların ardından geçtiğimiz hafta Kasım 2025 sonrası en büyük alım hamlesini yaparak yaklaşık 53 bin adet coin topladı.

Küçük yatırımcıların çoğu beklemede kalırken, alımlar sert bir düşüşün ardından fiyatların dengelenmesine katkı sağladı.

Satışlara ara verildi

Glassnode'dan alınan veriler, 1.000 adetten fazla Bitcoin tutan cüzdanlara, bu dönemde 4 milyar dolardan fazla token eklediğini gösteriyor. Bu durumda Bitcoin, Ekim 2025’teki zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altında seyreden dönemde gelen satışlara ara verilmesini sağladı.

Balinalar tekrar devreye girmiş olsa da genel trend hala temkinli olunduğuna işaret ediyor.

Borsa yatırım fonları ve borsalar hariç tutulduğunda, büyük Bitcoin sahibi oyuncular 2025’te nette satış tarafında yer aldılar. Glassnode'a göre, Aralık 2025’in ortasından bu yana bu cüzdanlardan yaklaşık 11 milyar dolar değerinde 170 bin adetten fazla coin çıkışı oldu.