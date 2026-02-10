Bankalar karşı çıkıyor: Fed ödeme altyapısında kripto tartışması büyüyor

ABD’de bankacılık sektörü temsilcileri, kripto ve fintech şirketlerine Fed ödeme sistemlerine doğrudan erişim verilmesine resmen karşı çıktılar. Bankalar, özellikle yeni lisanslanan stablecoin ihraççılarının güvenli şekilde faaliyet gösterebildiklerini kanıtlamadan sisteme dahil edilmemesi gerektiğini savundu.

Bank Policy Institute, Clearing House Association ve Financial Services Forum tarafından sunulan ortak görüş mektubunda, ödeme hesaplarına başvuru için en az 12 aylık bir "güvenli ve sağlam faaliyet" şartı talep edildi. Gruplar, Fed’in birçok başvuru sahibi üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olmadığını ve düzenleyici çerçevenin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Tartışmanın merkezinde, bankaların uzun süredir tekelinde bulunan Fed ödeme altyapısına doğrudan erişim yer alıyor. Halihazırda kripto ve fintech firmaları, kara para aklama kontrolleri gibi uyum süreçleri için bankalar aracılığıyla sisteme erişebiliyor.