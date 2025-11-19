Basel’den kripto varlık kurallarını düzenleme çağrısı

Financial Times’ın haberine göre, Basel Bankacılık Denetim Komitesi Başkanı Erik Thedeen, ABD ve İngiltere’nin uygulamayı reddetmesiyle bankaların kripto varlıklar için yüksek sermaye tutma zorunluluğunun yeniden ele alınması gerektiğini açıkladı.

Thedeen, küresel düzenleyiciler arasındaki farklı görüşlerin süreci zorlaştırdığını vurguladı.

Stablecoin piyasasının hızlı büyümesi, mevcut Basel kurallarının en ağır sermaye yükümlülüklerine tabi tutulmasına yol açıyor. Değeri yaklaşık 300 milyar dolara ulaşan stablecoinler, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteği ve Kongre’nin bu yıl çıkardığı "Genius" yasasıyla düzenleyici çerçeveye kavuştu.

2026’da geçerli olacak

Basel komitesinin üç yıl önce kabul ettiği kurallar 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. Bu kurallar, bitcoin gibi volatil kripto varlıklara yüzde 1.250 risk ağırlığı uygulanmasını öngörüyor. Bu oran, bankaların her bir dolar kripto varlık için en az bin dolar sermaye tutmasını zorunlu kılıyor. Geçen yıl yapılan değişiklikle, izin gerektirmeyen blok zincirleri kullanan tüm kripto varlıklar — aralarında Tether’in USDT’si ve Circle’ın USDC’si de bulunuyor — aynı ağır kurallara tabi tutuldu.

Bankalar ve finans kuruluşları, bu düzenlemelerin kripto piyasasına katılımı ekonomik açıdan imkânsız hale getirdiğini belirterek Basel komitesine kuralların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.