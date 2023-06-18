Binance, 'Binance Nigeria'ya ihtarname gönderdi

Uluslararası dijital para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao pazar günü attığı bir tweet'te Nijeryalı ‘Binance Nigeria Limited’ adlı şirketi, "dolandırıcı bir kuruluş" olarak nitelendirerek Binance'in "Binance Nigeria'ya faaliyetlerini durdurması için ihtarname gönderdiğini duyurdu.

Bu ayın başlarında Nijerya'nın piyasa düzenleyicisi, bir web sitesi aracılığıyla Nijeryalı yatırımcılarla işlem yapan Binance Nigeria’nın kayıtlı ya da düzenlenmiş olmadığını ve bu nedenle yasadışı olduğunu söyleyerek ülkedeki faaliyetlerini durdurma emri vermişti.

Zhao SEC'in suçlamalarını kabul etmiyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Hollanda, Kanada ve Avustralya'dan ayrılma planlarını açıklayarak ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından suçlanarak son zamanlarda bir dizi aksilikle karşı karşıya kaldı.

ABD’li piyasa düzenleyicisi SEC, bu ayın başlarında Binance ile Zhao'ya şirketin işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiği, müşteri fonlarını yönlendirdiği ve yatırımcıları piyasa gözetim kontrolleri konusunda yanlış yönlendirdiği iddiasıyla dava açtı. Binance Amerikalı regülatörün suçlamalarına kabul etmiyor.