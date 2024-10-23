Binance Türkiye duyurdu: Perakende Yönlendirme Programı sonlandırıldı

Türkiye'de çıkan kripto para düzenlemelerinin ardından özellikle yurt dışında kurulu kripto para platformlarının sürece uyum çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'de kurulan Binance Türkiye üzerinden faaliyetlerine devam edeceğini duyuran Binance, düzenlemeler uyum kapsamında bazı pazarlama operasyonlarında değişiklik yaptığını açıkladı.

Binance tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüm kullanıcılarımız için güvenli ve güvenilir bir ortam sağlamak amacıyla yerel düzenleyici çerçevelere tam uyumu önceliklendiriyoruz. Bu bağlamda, yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak, Binance Perakende Yönlendirme Programı Türkiye'de sonlandırılmıştır.

Yönlendirme Programının sonlandırılması dışında Binance.com web sitesinde veya uygulamasında başka bir değişiklik olmayacaktır.

Lütfen aklınızda bulundurun:

Binance.com üzerinden erişilen tüm yönlendirme kodları geçersiz sayılacak olup , bu özellik artık Türkiye kullanıcıları için mevcut olmayacaktır .

Bu duyurudan önce Yönlendirme sistemi aracılığıyla elde edilen komisyon kazançları etkilenmeyecektir .

Mevcut Türkiye referansları, bu duyurudan önce kayıt yaptıran davetlilerden referans komisyonu almaya devam edecektir.

Bu değişikliğin bazı kullanıcılarımızı etkileyebileceğini anlıyoruz; ancak bu adımın Türk mevzuatına tam uyumun sağlanması için gerekli olduğunu vurgulamak istiyoruz."