Binance US, iflas eden Voyager'ı satın aldı

Voyager, varlıklarının satışı için en büyük kripto varlık platformu Binance’in ABD kolu Binance US ile anlaşmaya vardı. Buna göre Binance US, Voyager’a 10 milyon dolarlık iyi niyet depozitosu yanında belirli masraflar için de maksimum 15 milyon dolara kadar geri ödeme yapacak.

Anlaşmanın, bir aylık uzatma opsiyonuyla 18 Nisan 2023'e kadar tamamlanması öngörülürken, Voyager Digital LLC, 5 Ocak 2023’te anlaşmayı tamamlamak için İflas Mahkemesi’nden onay isteyecek. Binance US ve Voyager, geleneksel kapanış kriterlerini içeren 11. bölüm planının İflas Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından devri tamamlamaya çalışacak.

Binance US’in Voyager’a sunduğu teklif, borsa müşterilerinin fon kilitlerinin mümkün olan en kısa sürede açılarak, hesaplarındaki varlıklarının kripto para olarak kendilerine iade edilmelerine yönelik bir plan içeriyor.



Kullanıcılar varlıklarına Binance.US üzerinden erişecek

Binance.US CEO’su ve Başkanı Brian Shroder, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, amaçlarının kullanıcılara kripto varlıklarını mümkün olan en hızlı sürede iade etmek olduğunu söyledi. Shroder, “Seçimimizin, müşterilerin kendi hataları olmaksızın haksız yere sürüklendiği sancılı bir iflas sürecini sona erdirmesini umuyoruz. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından kullanıcılar, Binance.US platformundaki dijital varlıklarına sorunsuz bir şekilde erişebilecek” ifadelerini kullandı.

Yasal süreci hızlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Shroder, hedefin kullanıcıların varlıklarına Mart 2023’te erişmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

1 milyar dolarlık anlaşmanın duyurulmasının ardından alt coinin fiyatı yüzde 40’a yakın yükselişle 0,39 dolara ulaştı. Binance son dönemde iflas eden kripto borsalarını kurtarmak üzere 1 milyar dolarlık sektörel iyileştirme fonu hazırlığındaydı. Söz konusu satın alma da bu planın bir parçası olarak kayıtlara geçti.