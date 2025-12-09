Binance'den dünyada bir ilk! ADGM'den onay aldı

Kripto para borsası Binance, Abu Dhabi Global Market’ten (ADGM) tam düzenleyici onay alarak, bu çerçeve kapsamında lisanslandırılan ilk küresel kripto para borsası oldu. Şirket, lisansın ADGM’ye bağlı Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun (FSRA) onayının ardından alındığını açıkladı.

Alınan lisans, Abu Dabi’de faaliyet gösteren ve Binance’in farklı operasyonlarından sorumlu üç ayrı düzenlemeye tabi kuruluşu kapsıyor. Bu kuruluşlardan birinin ticaret borsası hizmetlerini yürüteceği, bir diğerinin takas ve saklama işlemlerinden sorumlu olacağı, üçüncüsünün ise borsa dışı hizmetler için broker-dealer olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

Bu yapı sayesinde Binance, ADGM’nin denetimi altında spot ve türev işlemler dâhil olmak üzere borsa hizmetleri, takas ve uzlaştırma, varlık saklama ile broker-dealer faaliyetlerini sunabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni lisans kapsamında düzenlemeye tabi faaliyetlere 2026’nın başından itibaren başlanmasının planlandığı ifade edildi. Lisansın, Abu Dabi’nin küresel dijital varlık pazarlarında merkez olma hedefini desteklediği vurgulanırken, emirliğin bölgedeki düzenlemeye tabi kripto para ve finansal teknoloji inovasyonuna liderlik etme hedefinin de bu adımla güçlendiği kaydedildi.