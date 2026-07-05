Bir milyon yatırımcı Trump kriptodan 3,8 milyar dolar kaybetti!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ismini ve markasını taşıyan dijital varlıklar, kripto para piyasalarında tarihi bir çöküşe imza attı.

Kripto analiz şirketi Nansen tarafından yayımlanan son veriler, Haziran sonu itibarıyla $TRUMP memecoinine yatırım yapan 988.905 yatırımcının milyarlarca dolarlık zararla karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Her üç yatırımcıdan ikisi zararda

Rapora göre, varlıklarını elden çıkarmayıp elinde tutmaya devam edenler de dahil olmak üzere yatırımcıların toplam kaybı 3,81 milyar dolara ulaştı. Piyasaya sürüldüğü dönemde büyük ilgi gören $TRUMP tokeni, Haziran sonu itibarıyla her üç yatırımcısından ikisine para kaybettirmiş durumda.

Zirveden %97 Düşüş: Cuma günü 1,76 dolar seviyelerinden işlem gören $TRUMP memecoini, daha önce test ettiği 75,35 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık %97 altında seyrediyor. Buna karşın, ilk aşamada alım yapan az sayıdaki cüzdanı kapsayan yaklaşık 500 bin yatırımcı ise toplamda 4 milyar dolar kâr elde etti.

Yatırımcı kaybederken Trump kazanmaya devam etti

Piyasadaki sert düşüşe ve küçük yatırımcıların uğradığı devasa zarara rağmen, Donald Trump’ın bu projelerden elde ettiği kazançlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2025 yılı mali bildirimlerine yansıyan verilere göre:

Trump, fiyattaki dalgalanmalardan bağımsız olarak gerçekleşen alım-satım işlemlerinin komisyonlarından ve doğrudan gelirlerden $TRUMP memecoin projesi sayesinde 636 milyon dolar kazandı.

2024 yılında oğullarıyla birlikte kurduğu World Liberty Financial adlı kripto şirketi ve bu şirkete ait $WLFI dijital varlığından elde ettiği gelir ise geçen yıl 799 milyon dolara ulaştı.

Trump'ın 2025 yılında tüm ticari faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelir en az 2,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Projelerin sağlık karnesi alarm veriyor

Nansen’in radarına takılan bir diğer Trump projesi olan $WLFI tokeninde de durum farklı değil. Verilere göre $WLFI yatırımcılarına ait cüzdanların %85'i zarar yazdı.

İzlenebilen hesaplarda toplam zarar 83 milyon doları bulurken, kâr miktarı yalnızca 23 milyon dolarda kaldı. Eylül ayındaki değerine göre %82 eriyen $WLFI, şu sıralar 0,057 dolardan alıcı buluyor.

Beyaz Saray açıklama yaptı

Kripto varlığın resmi internet sitesinde yer alan yasal uyarıda, tokenin ticari bir yatırım aracı olarak değil, yalnızca "Donald Trump'a desteğin bir ifadesi" olarak tasarlandığı ibaresi yer alıyor.

Buna karşın New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Stephen Gillers, bu tarz savunmaların hukuki sorumluluğu tamamen ortadan kaldırmayabileceğini belirterek, zarar eden yatırımcıların ilerleyen süreçte Donald Trump ve iş ortaklarına karşı toplu dava (class-action) açabileceği öngörüsünde bulundu.

Eleştirilerin odağındaki Beyaz Saray kanadından ise projelerin arkasında duran bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Donald Trump'ın attığı adımlarla ABD'yi kripto para alanında küresel bir merkez haline getirdiğini savunarak, yönetimin tüm hamlelerinin Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda şekillendiğini iddia etti.