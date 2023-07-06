Bitcoin 13 ayın zirvesinde: 31 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,59 artarak 1,19 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatında, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu günlük yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 16.47 itibarıyla yüzde 0,22 oranında yükselişle 30 bin 531 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen hafta, BlackRock, Fidelity ve diğer varlık yönetimi şirketlerinin bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (BYF) için yaptığı son başvuruların "açık ve kapsamlı" olmadığını bildirmişti.

Nasdaq, BlackRock'un yönetiminde bir BYF olan iShares Bitcoin Trust için 3 Temmuz’da yeniden başvuru yaptığını açıklamıştı.

Kripto para piyasası pozitif ayrışmaya devam ediyor

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

Zorlu geçen 2022 yılının ardından 2023 yılının ilk gününden bu yana güçlü bir yükseliş serisi yakalayan, sadece 1 ayda yüzde 50, 6 ayda yüzde 90’a varan bir yükseliş trendi oluşturan Bitcoin, haziran ayında 31.000 doları aşarak 2023 yılının en yüksek rakamını test etmişti. Daha sonra 30.000 dolar bölgesinde konsolide olan ve güçlü duruşunu devam ettiren lider kripto para birimi destekleyici olmayan dış koşullara ve sinyallere rağmen bugün öğle saatlerinde 31.500 doları görerek 2023 yılı için yeni bir ATH daha gerçekleştirdi. Böylece günlük değer kazancı yüzde 3,5’a ulaştı.

Her ne kadar ilk etapta ret almış olsalar da dünyanın en büyük fon yönetici şirketleri BlackRock ve Fidelity’nin kripto yatırım fonu oluşturmak için başvuruda bulunmaları sektördeki olumlu beklentileri artırıyor ve tetikliyor. Daha geniş perspektifte bakarsak FTX krizinden dolayı oluşan belirsizliklerin geride bırakılması, Ripple’nin SEC ile olan davasındaki pozitif beklentiler, Bitcoin ETF başvurularının artması, SEC’in sık sık Bitcoin regülasyonu hakkında mesajları, FED başkanı Powell’in senatoda kripto paralar ile stablecoin’ler ile ilgili olumlu söylemleri ve ABD’deki sert resesyon beklentilerinin nispeten bertaraf edilmesi orta uzun vadede kripto para piyasasına duyulan güveni artırdı.

Böylece yatırımcılarının yıl başından bu yana yüzde 91 civarında getiri elde etmesine neden olan Bitcoin, hisse senedi, emtia ve tahvil piyasaları gibi rakiplerinden uzak ara pozitif ayrıştı. Böylece en kötü dönemi geride bırakan ve eski günlere benzer yükselişler gerçekleştiren kripto para piyasası geçmişten aldığı referansla önümüzdeki günlerde yeni ATH’lara da açık kapı bırakıyor.