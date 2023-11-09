Bitcoin 18 ayın zirvesine çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatı, bugünkü işlemlerde 37 bin dolar sınırına kadar yükselerek, Mayıs 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Lider kripto para biriminin yükselmesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF’i başlatacağına yönelik haber akışları etkili oldu.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün en yüksek 36 bin 865 doları görürken, saat 11.39 itibarıyla yüzde 2,70 oranında yükselişle 36 bin 596 dolarda işlem gördü. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 4’e yakın değer kazanırken; piyasa değeri 715 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,93 oranında yükselişle 1913 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içinde en yüksek 1928 doları görürken; böylelikle 2000 dolara dayandı. Ethereum, son 7 gün içinde yüzde 5'e yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,06 oranında değer kazanarak 1,37 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin’de 37 bin dolar seviyesi önemli

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

Bitcoin, ilk etapta 37 bin dolar bölgesinden ret alsa da oldukça güçlü gözüküyor. Bitcoin dominasyonu, dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken; Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel gözüküyor. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2000 dolar seviyelerini kısa sürede görebileceğimizi düşünüyoruz.

Teknik olarak, güçlü bir trend bölgesini zorlayan Bitcoin için 36 bin 500 – 37 bin dolar arası direnç bölgesi konumunda. Şu an için oldukça güçlü fiyatlanan Bitcoin’in bu bölgeyi aşıp aşamayacağını bugün izleyeceğiz. Ek olarak yükselişin birincil sebebi olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor. Şu sıralar piyasaya ciddi miktarda Tether (USDT) girişleri gözlemleniyor. Para girişleri haberin doğruluğunu nispeten doğrular nitelikte gözüküyor. Ancak kesin bir teyitten henüz söz edemiyoruz. Günlük hacimlerde 50 milyar dolar bölgesi tekrar aşıldı ve günlük yüzde 20’nin üzerinde yükseliş gözükmekte. Toplam piyasa değeri ise, 2022 Ekim ayından bu yana en yüksek değerde yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte güçlü altcoinlerde pozitif seyir devam ederken sırasıyla KAN, CRO, CEEK, DAO ve BSV yüzde 30 ila yüzde 70 arasında yatırımcılarına kazandırarak günün öne çıkan kripto paraları oldular.