Bitcoin, 21 ayın en düşük seviyesinin ardından hafif toparlandı
Bitcoin, 21 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’ye yakın toparlanarak yeniden 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Bitcoin, perşembe günü 58.075 dolara kadar gerileyerek 21 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 1,9 yükselerek 60.498 dolara çıktı.
Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, teknoloji hisselerinin değerleme ve yapay zekâ endişeleri nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdüğünü belirterek ay ve çeyrek sonu fon akışlarının bu çeyrekte güçlü performans sergileyen teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını artırdığını vurguladı.