Bitcoin 5 ayın en düşüğüne geriledi

Bitcoin fiyatında düşüş haftanın son günde de devam ediyor. 126.272 dolarlık zirveden yüzde 22 düşüş sonrası 4 kasımda ilk kez ayı piyasasına giren Bitcoin, bugün de mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin fiyatı 96.908,40 dolara kadar gerilemenin ardından, şu sıralarda düne göre yüzde 1 düşüşle 97.812,84 dolardan işlem görüyor.

Ethereum fiyatı da yüzde 0,59 düşüşle 3161,17 dolara geriledi.

Kripto yatırımcıları için en büyük soru, Fed bundan sonra ne yapacağı olurken, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar kripto yatırımcılarını tedirgin ediyor. Gözler federal kapanmanın sona ermesinin ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine döndü.

Verilerin Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirmesi beklenirken, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinde baskı yaratabileceği de öngörülüyor. Borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, riskli varlıklar tahvil ve mevduat gibi faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.