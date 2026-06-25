Bitcoin 60 bin doların altını gördü

Kripto para, çarşamba günü yüzde 5,4'e kadar düşerek 59 bin 23 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin, 60 bin dolar sınırının altına en son haziran ayının başında inmişti. Şu sıralarda ise 60.788 dolarda.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasalarındaki yaklaşık 800 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Düşüş, cuma günü vadesi dolacak yaklaşık 10 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonu öncesinde gerçekleşti.

Piyasadaki baskıda, Michael Saylor yönetimindeki Strategy'nin Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı yapıya ilişkin kaygılar etkili oldu. Monarq Asset Management Yönetici Ortağı Shiliang Tang, piyasanın Strategy'nin adi ve imtiyazlı hisselerine dayanan finansman döngüsünü yeniden fiyatladığını belirtti.

Strategy'nin adi hisseleri üst üste 6'ncı işlem gününde gerileyerek Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Şirketin imtiyazlı menkul kıymetlerinin efektif getirisi ise yaklaşık yüzde 14'e yükseldi.

Strategy, geçmişte hisse senedi ve imtiyazlı menkul kıymet ihraç ederek yeni Bitcoin alımlarını finanse etmiş ve sert satış dönemlerinde piyasadaki önemli alıcılardan biri olmuştu. Ancak Bitcoin'deki uzun süreli gerileme, şirketin milyarlarca dolarlık gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kalmasına ve alımlarını beklenen hızda sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin soruların artmasına yol açtı.

Bireysel yatırımcıların bir bölümü de ilgisini ve sermayesini yapay zekâ hisselerine yöneltti. Daha yüksek seviyelerden Bitcoin alan borsa yatırım fonu yatırımcılarının zararda olması, yeni kayıpları karşılama veya pozisyonlarını artırma eğilimlerini zayıflattı.

FRNT Financial Üst Yöneticisi Stephane Ouellette, faiz indirimi ihtimalinin giderek uzaklaşmasının Bitcoin'in enflasyona karşı korunma aracı olduğu yönündeki değerlendirmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

"Crypto is Macro Now" bülteninin yazarı Noelle Acheson ise mevcut piyasada satıcıların bulunduğunu ancak alıcıların görülmediğini belirtti.