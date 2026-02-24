Bitcoin 63 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

Keskin düşüşün ardından Bitcoin, düne göre yüzde 2 civarında kayıpla 63.100 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum da 1813,70 doları gördü ve şu sıralarda yüzde 2 seviyesinde kayıpla 1.821 dolar seviyesinde bulunuyor.

Düşüşler, yapay zekâ kaynaklı olası ekonomik bozulmalara ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle tetiklendi. Citrini Research’ün yayımladığı rapor, yapay zekanın işsizlik artışı dahil ekonomik etkilerine dikkat çekerek iştahını zayıflattı.

Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik olası askerî harekâtı ve ticaret politikasındaki belirsizlikler de risk iştahını baskıladı.